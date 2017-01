Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste naiste üksikmängu finaalis alistas Serena Williams oma õe Venuse 6:4, 6:4.

35-aastane Serena võidutses Melbourne'is juba seitsmendat korda, esimest korda oli ta seda teinud 14 aastat tagasi. Suure slämmi turniiridel noppis ta juba 23. (!) esikoha, neist esimene oli tulnud juba eelmisel sajandil, 1999 USA lahtistel... Sellega ületas Serena ka sakslannast legendi Steffi Grafi rekordi (jutt käib perioodist alates 1968. aastast, kui asjaarmastajate kõrval lubati karussellile ka profid).

Sümboolne on asjaolu, et Serenast aasta vanem Venus mängis Austraalias teist korda finaalis - ning esimene oli just olnud 2003, kui Serena seal oma esimese karika sai. Venusel on karjääri jooksul ette näidata seitse Suure slämmi esikohta (viis Wimbledonis, kaks USAs), neist viimane aastast 2008.