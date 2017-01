Eesti parim iluuisutaja Helery Hälvin saavutas Ostravas peetavatel Euroopa meistrivõistlustel 15. koha ning tema treeneri Anna Levandi sõnul täitis hoolealune eesmärgid.

"Alati võib rohkemat tahta ja keegi ei rahune kunagi enne, kui on tulnud olümpiavõitjaks," alustas Levandi naerdes. "Reaalselt võttes täitsime EMiks seatud eesmärgid. MMile pääsemiseks vajalikud punktid on Heleryl olemas, koha mõttes toimus samuti areng (tänavu 15., mullu 19.) ning ta esitas kava eelmiste võistlustega võrreldes puhtamalt."

Nõudlik juhendaja lisas aga, et juba täna mõeldakse, kuidas minna edasi, astuda järgmine samm. Hälvin on arenenud tasa ja targu, nüüd seisab tal ees esimene MM. "Maailmameistrivõistlusteni on kaks kuud aega, püüame sõidu muuta veelgi stabiilsemaks. Eile tuli kaks viga sisse, püüame neid vältida."

Levandi hinnangul on Hälvin jõudnud parimasse sportlaseikka. "Kogemustepagas üha suureneb, sa oskad nüüd paljude asjadega arvestada paremini kui mõni aasta tagasi. Carolina Kostner (EMi pronksinaine - toim) on veel palju vanem!" näeb treener õpilasel jätkuvalt arenguvaru.

Järgmine selge eesmärk on pääsemine aasta pärast toimuvatele Pyeongchangi taliolümpiamängudele. "Sinna saab kahel moel: esmalt jagatakse 24 kohta välja tänavusel MMil ning viimased 6 tükki sügisel Oberstdorfis peetaval valikvõistlusel. Püüame olümpiakoha kohe MMil kätte saada, ehkki olenevalt asjaoludest ei pruugi 23. või 24. positsioonist piisata. 22 paremat saavad aga kindlasti koha!" selgitas Levandi.