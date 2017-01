Viimaste aastatega on iluuisutamismaailma kõvasti kahisema pannud Venemaa piiga Jevgenia Medvedjeva, kes võttis Ostravas peetaval EMil naiste üksiksõidus ülivõimsa võidu.

17-aastane neiu kogus nii vabakavas kui ka kokkuvõttes maailmarekordilise punktisumma ning tema koreograaf Ilja Averbuhh kuulutas Venemaa meedias: "Meie silme all sirgub legend ja on võimalik, et me ise ei saa sellest praegu lõpuni arugi."

Kuidas hindab Medvedjevat omaaegne NSV Liidu koondislane ja kauaaegne treener Anna Levandi? "Jah, ta on teiselt planeedilt," ütles Levandi Õhtulehele. "Ta teeb niisuguse raskusastmega hüppeid, mida pole veel kunagi tehtud. Keegi pole täiesti raudne, aga kui tema kusagil eksib, on see ime. Ta ei eksi isegi trennis hüppeid sooritades. Ta on harjunud topeltraskustega, sest lisab trennis igale hüppele kolmekordse toe-loop'i. Ehk ta hüppab pidevalt kaskaade. Eile ei fikseeritudki ühte tema kaskaadihüpet, sest seda arvestati elemendi kordusena," avaldas Helery Hälvini juhendaja detaile Venemaa imelapse treeningutest.