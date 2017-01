"Mingi hetk küll tundub, et oleme võrdsed, aga kui on vaja kuskilt varu juurde lükata, siis see on tal olemas ja mina olen juba piirajas."

"Absoluutselt. Tõnuga nüüd viimased paar nädalat koos trenni tehes sain aru: seal on selline materjal, et kui ta vajutab, siis on väga keeruline järgi saada," oli Raja vastus küsimusele, kas Endrekson jätkuvalt Eesti parim sisesõudja.

Allar Raja tunnistas pärast Alfa sõudevõistlust, et vanameister Tõnu Endreksoni vastu on ergomeetril jätkuvalt väga raske saada.

Tegid eelsõidu parima tulemuse, kas mõtlesid, et ehk on sinu tund?

"53 sõita eelsõit, pole nii mõnelegi mehele täna mingi küsimus. Teadsin, et seda pole tegelikult vaja, aga mulle tavaliselt meeldib selline natuke tugevam lahtisõit. Eelmisel aastal sõitsin täpselt sama eelsõiduaja ja olin neljas. See aasta teised hoidsid lihtsalt eelsõidus tagasi ja olin parim, aga tänasel päeval teame, et see ei loe mitte midagi. "

Kui palju sõidu ajal aru saad, mis su positsioon on?

"Eks keskenduda tuleb oma sõidule ja numbritele, samas ekraani peal on näha mitmes sa oled ja kes täpselt ees-taga. Nägin seda number nelja seal kogu aeg ja külje pealt Tõnu Endreksoni tablood - tihti olid samad numbrid ees. Aga minu masin hakkas viimase 300 meetri peal jukerdama, imelike numbreid viskama. See ajas mul natuke keskendumist ja rütmi sassi aga oli selge, et Tõnule ma täna vastu poleks saanud."

Teisel pool oli ju veel kõvem tulemus?

Au oli olla sellise kahe 100+ kilogrammi mehe vahel ja tunda sellist tugevat sandwich´i. Samas arvan, et enam-vähem väärikalt astusin sealt välja. Muidugi on tore, et Pasha Shurmei tuli siia võistlema ja näitas head taset."

Millal sa ise saad Eesti parimaks sisesõudjaks?

"Sel aastal Eesti sisesõudmise üldsarja võitjaks ma tõenäoliselt olen juba tänasel päeval tulnud, kuna Tõnu kahel esimesel etapil ei käinud. Üldarvestuses olen teda võitnud, aga eks me teame, et kui Tõnu ennast vormi ajab, siis ta on endiselt väga tugev.

Millal mina esimeseks saan? Ütleme nii, et kui mõelda, kes Tõnu mantlipärija on, siis mina ei saa olla - kannan sellist väikest mantlit kogu aeg. Pigem on küsimus tagantpoolt, millal need mehed siin minu vasakul käel suruma hakkavad."

On juba veeigatsust ka?

"Veelaagriga on see hea asi, et lihtsam on treeningtunde koguda. Praegu pole eriti palju suusatanud ka, sest ilm on selline suhteliselt pehme ja kevadine. Mina ja Kaspar läheme nüüd suusalaagrisse ja hakkame taas koguma suusakilomeetreid ja mahtu.