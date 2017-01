"Aga kõik, mis sinna vahele jääb - olen väga rahul," jagas Tartu loots hoolealustele ka kiitust. Ta lisab, et edu võti oli tehtud kodutöö, tänu millele Rapla käike hästi teati.

"Üks asi oligi see, et võeti Janarit mitmekesi peale ja loomulikult oli vaja need söödunurgad leida. Kõige tähtsam oli need (välja mängitud kohad) ka sisse visata. Leidsime need teisel ja kolmandal veerandajal ilusti. Olime selleks valmis."