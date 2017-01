Rapla korvpallimeeskonna tagamängija Sven Kaldre tunnistas pärast kaotust Tartule, et võidu võis neile maksta teatud perioodidel liialt individuaalne mäng.

"Võib-olla nemad muutusid vähe selliseks üleolevamaks ja meie mäng muutus paremaks," rääkis Kaldre, kuidas suur kaotusseis suudeti kohtumise lõpuks vaid kuuele silmale vähendada. "Sööt hakkas käima, erinevad mehed viskasid punkte. Sellest saime kõik innustust."

Kui Rapla alustas kohtumist tormiliselt ja asus kiiresti juhtima, siis teisel veerandajal olukord muutus. "Pärast esimest 12 minutit muutus meie mäng individuaalseks," kirjeldas 197 sentimeetrine mängumees probleemi põhjust.

"See kindlasti üks asi ja nad panid oma kolmesed ära - Gert Dorbek ja Mandell Thomas, sealt see vahe tuligi."

Seda, et praegu pole Raplas kergeimad ajad, Kaldre ei salga. "Igal aastal on jaanuar-veebruar raske aeg, see tuleb üle elada. Eks ikka on natuke raske, eriti kui nüüd need kaotused ka kuhjuvad. Oleks vaja üks võita saada, küll see tuju siis paremaks muutub."