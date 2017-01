Ühes Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooli kohutavale 2017. aastale on kriitikatule alla langenud ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavan ning mõne toetaja arvates peaks klubi meie mehest vabanema.

31aastane Viljandis sündinu on alates mullu detsembrist teeninud Liverpooli eest palju mänguaega ning kui alguses kiitsid fännid peatreener Jürgen Kloppi suurepärase ostu eest - Klavan maksis Punastele umbes 5 miljonit eurot, mis on tippjalgpalli mõistes kommiraha -, siis viimastes mängudes on eestlane kõvasti kriitikat saanud.

Nii ongi suvel klubiga liitunud Klavanit kiitnud fännide mõttemall kõigest paari kohtumisega muutunud ning mõne arvates tuleks Liverpoolil maarjamaalane juba maha müüa...

@Jenko6 @lukemyersdj we have more problems than keeping coutinio. Squad is so small and Need rid of moreno, klavan, lucas, origi. — Gerald Lewis (@geraldowales) January 29, 2017

Lucas, Moreno ,Klavan, and some of the Academy kids wont be at #LFC next season simply the Time is Up — Uka LFC Klopps Flops (@uka8) January 29, 2017

Mignolet

Moreno

Klavan

Lovren

Lucas

Randall



All not good enough and all of them need to be sold asap — ㅤㅤㅤ (@leonalcan) January 29, 2017