Eile oli Inglismaal suur jalgpallipidu, sest karikasarjas ehk FA Cup'is mängiti 11 neljanda ringi kohtumist. 130aastase vaheaja järel jõudis järgmisesse ringi Inglismaa tugevuselt 93. vutiklubi Lincoln City.

Esimesel 45 minutil kaotusseisu jäänud City alistas koduväljakul kolme teise poolaja värava toel 3:1 esiliiga liidri Brightoni. Tulemus on seda üllatavam, et Lincolni sats pallib Albionimaa tugevuselt viiendal liigatasemel.

Miks on Lincoln aga Inglismaa tugevuselt 93. vutiklubi? Football League'i ehk Albionimaa liigapüramiidi 2., 3. ja 4. astmesse kuuluvad kokku 72 klubi. Lisada sekka ka kõrgliiga ehk Premier League'i 20 tiimi, ongi Inglismaa tugevuselt 93. klubiks National League'i liider, kelleks on just Lincoln.

Viimati jõudis Lincoln FA Cup'is viiendasse ringi aastal 1887, mil karikasarjast võtsid huvitaval kombel osa ka Šotimaa klubid. Toona kaotas City just šotlaste Glasgow Rangersile.

Neljandas ringis võitmine tõi Lincolnile 105 000 eurot auhinnaraha, peaks nende kohtumine järgmises ringis aga otse-eetrisse minema, teenitakse lisaks pea 300 000.