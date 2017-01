Tippmodell Danielle Knudson on suhtes Kanada tennisisti, maailma kolmanda numbri Milos Raoniciga, kuid USA meedia arvates ihub Knudsonile hammast ka maailma tugevaima korvpalliliiga NBA staar Joel Embiid.

Philadelphia 76ersi keskmängija palus täpselt kuu aega tagasi inimeste abi. Nimelt postitas Embiid Twitterisse, et vajab NBA Tähtede Mängule jõudmiseks fännide hääli, sest ainult siis on tal võimalik koos oma unistuste naisega olla.

Danielle is the real MVP — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 21, 2017

Paljud arvasid, et Embiidi südamedaamiks on poplauljatar Rihanna, kelle kohta pallur samuti Twitteris postitanud on. Aga viimaste kuulduste kohaselt on selleks siiski Knudson.

Kanadalanna on õli tulle valanud ka tõigaga, et ta on käinud mitmel 76ersi mängul ning Embiidiga ka juttu puhunud. 21. jaanuaril postitas mängija Twitterisse teate, et Knudson on tegelik MVP (kõige väärtuslikum mängija - toim.). Seetõttu arvabki USA meedia, et Embiidi südamedaamiks on just Raonici armastatu. Ja pole ka ime...

Danielle Knudson, la sudafricana que te hará enloquecer https://t.co/ZMeRKTzRKg #mujeres pic.twitter.com/bVN2jqvJf4 — Esquire MX y Latam (@esquirelat) January 25, 2017