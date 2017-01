1 tennisist on võitnud viis korda kolm erinevat Suure Slämmi turniiri - Roger Federer (Austraalia lahtised, Wimbledon ja USA lahtised).

4. korda läks Federer - Nadal Suure Slämmi turniiri finaal viiendasse setti. Ükski teine paar pole nii palju viiesetilisi suurturniiride finaale mänginud.

Rafael Nadal ja Roger Federer on kahe peale võitnud 32 Suure Slämmi turniiri. (EDGAR SU)

10 Suure Slämmi turniiri finaalist, kus ta on settidega 2:1 juhtinud, on Federer kaotanud vaid ühe - 2009 USA lahtistel Juan Martin del Potrole.

18 Suure Slämmi turniiri on Roger Federer pärast tänast võitnud. Tegu on rekordiga. Nadali ja Pete Samprase (USA) arvel on 14 tiitlit.

27 Federer vs Nadal matši 35-st on võitnud mängija, kes võitis esimese seti.

37 aastat vana oli Ken Rosewall, kui ta võitis 1972 Austraalia lahtised. 35aastane Federer hõivas tänase triumfiga vanimate Suure Slämmi tšempionite pingereas teise koha.