"Mäng ajas kananaha ihule. Pole ammu sellist emotsiooni tundnud," ütleb endise Eesti naiste tennise esireketi Kaia Kanepi kunagine treener Silver Karjus Austraalia lahtiste finaali kohta, kus Roger Federer viiesetilise lahingu järel Rafael Nadali alistas. Tennisetreeneri sõnul oli šveitslase ja hispaanlase, kes võitnud kahasse 32 Suure Slämmi turniiri tiitlit, matš igas mõttes kõva mäng: võimas füüsiline ja mentaalne pinge, vapustavad pallivahetused ning mis vahest kõige paremgi - lahingut pidasid kaks legendi. "Tavainimene ei hoomagi seda, mida need vennad seal tegid," ütleb Karjus. Austraalia lahtiste finaal oli tema sõnul täiuslik kohtumine, mis ei pruugi tiitlilahingutele aga alati omane olla. "Vahest mängitakse finaal juba veerandfinaalis," märgib Karjus. Silver Karjus koos Kaia Kanepiga. (MATI HIIS)

Keda pidas Karjus aga soosikuks? "Kui päris aus olla, siis karvajagu - 55-45 - Nadali, aga olin 60-40 Federeri poolt. Mitte, et mul oleks Nadali vastu midagi: Rafa on tööloom ja mulle sellised mängijad meeldivad. Aga vastas on võlur, täielik virtuoos. Eks natuke oligi, kas ema või isa - mulle meeldivad mõlemad, ei saa eelistada."

Federer on ajaloo parim Et Federer nihutas enda nimele kuulunud rekordit ühe võrra edasi - 35aastane šveitslane on nüüd võitnud 18 Suure Slämmi turniiri, mis on meestetennise rekord -, siis kas keegi suudaks leida vastuväiteid, miks pole Federer ajaloo parim valgepallur? "Ma ei usu," arvab Karjus. "Peame seda praegu tunnistama." Juhendaja sõnul on Federer fenomenaalne legend ning tippsportlase kohta küpsest vanusest hoolimata väga liikuv. "Vaata, kui palju ta viiesetilisi kohtumisi mängis (Austraalias seitsmest matšist kolm - H.R.). Kurnav võistluspinge on hoopis teine kui treeningul viis setti mängida." Roger Federer. (SCOTT BARBOUR) Lisaks on nelja lapse ise suurepärase närvikavaga. "Ta mängis täna fantastilisi tagakäelööke ning servis vajadusel väga hästi. Eks Roger vahest eksib ka, aga kõik on ju inimesed. Ta on lihtsalt inimene teiselt planeedilt," kiidab Karjus.