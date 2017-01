Mullu freestyle-suusatamise pargisõidus talviste X-mängude ajaloo noorimaks võitjaks kroonitud Kelly Sildaru (14) kaitses täna edukalt oma tiitlit ning on nüüdsest sel alal kahekordne "ekstreemspordiolümpia" tšempion.

Vaata ja naudi Kelly Sildaru imelisi esitusi Aspenis ning medali kaelapanekut:

Kelly Sildaru just became the first athlete to earn two #XGames gold medals before turning 15! pic.twitter.com/pRm7ymzTMZ