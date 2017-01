FC Barcelona tegi Hispaania jalgpalli meistrivõistluste 20. voorus võõrsil Real Betisiga 1:1 viigi, kuid tulemusest enam leiab kõlapinda üks Barcelona kasuks lugemata jäänud igati õiguspärane värav.

Oma arvamust tolle intsidendi kohta avaldas sotsiaalmeedia Kataloonia hiiu staar Neymar, kes postitas oma Instagrami voogu fototõestuse sellest, kuidas Aissa Mandi virutas klaariks selgelt väravajoone ületanud palli ning lisas sinna juurde trükitähtedega "HAHAHAHAHA".

Neymar just posted this to his Instagram story 😂😂😂 pic.twitter.com/yvAHQKC98X — JΛY BUCKS 🇦🇺 (@TheMasterBucks) January 29, 2017

Võib arvata, et Hispaania jalgpalliliidul too tegu märkamata ega karistamata jää, sest tegu on kohtunikke mõnitava sõnumiga.