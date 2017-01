Freestyle-suusataja Kelly Sildaru (14) krooniti täna Aspenis kahekordseks X-mängude pargisõidu tšempioniks. "Väga lahe! Väga mõnus tunne!“ oli meie suusasangari vahetu võidujärgne emotsioon.

Kuigi läbi telepildi see kuidagi välja ei paistnud, tunnistas Kelly, et Ledeux’ ette sõidetud siht (90 punkti) võttis tal jala kergelt värisema: „Tessi tulemus oli ikkagi ju nii kõrge, et sellest rohkem punkte saada pole lihtne. Läksin natukene närvi. Või noh, närvis olin ma tegelikult juba varem, aga veidi tuli seda pinget juurde.“

„Rada oli tegelikult kõigile väga raske,“ nentis omaltpoolt Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru. „Tess läks tegema lihtsamaid asju, aga neid kindla peale. Kõik teised üritasid raskemaid trikke ja täna tulid kõigil väikesed asjad sisse. Kõik teised (peale Ledeux – toim) täna ebaõnnestusid, ka Kelly – esimese sõidu viimasel hüppel jäi haare lühikeseks ja teisel sõidul läks esimene rail kehvasti.“

„Tänu sellele, et Kelly on tiitlikaitsja ja et ta vanus on selline nagu on, oleme enne ja pärast võistlusi meedias ikka rohkem olnud,“ nentis Tõnis Sildaru, et tütre ümber sumises Aspenis mullusest rohkem rahvast. Ja mitte ainult ajakirjanike näol! „Kui eelmine aasta oli siin paar-kolm fänni, siis tänavu ca kümmekond ja kohe kahe lipuga väljas. Väga lahe kui näeb eestlasi meile kaasa elamas,“ oli Sildaru kaasaelajaile tänulik.