Kelly Sildaru esimene medal tänavustelt X-mängudelt tuli ööl vastu pühapäeva Big Air võistluselt. Värvilt oli see hõbedane, sest alale spetsialiseerunud sakslannale Lisa Zimmermannile eestlanna vastu ei saanud.

Laupäev läheb naiste freestyle-suusatamise ajalukku. Meile jääb see meelde 14aastase Sildaru hõbemedali järgi, millega ta purustas järjekordse rekordi saades X-mängude ajaloo noorimaks mitmekordseks medalivõitjaks. Spordiala vaatevinklist on aga märgilisema tähendusega Zimmermanni ning Kaya Turski sooritused. Nemad on nüüd esimesed naised, kes X-mängudel ära maandunud kahekordse salto.

LENNUKAS: X-mängude Big Air hüppel oli ametlike numbrite järgi pikkust 24 meetrit. (Red Bull Content Pool)

Kohtunikud hindasid mõlema suusataja sooritust 47 punkti vääriliselt. Turski ei suutnud sinna kõrvale teist sama säravat laskumist paigutada ja jäi lõpuks poodiumilt välja. Zimmermanni paremuselt teine hüpe andis 38 punkti, kokku seega 85 ja sellest piisas esikohaks.

Napilt. Sildaru kaks parimat laskumist tõid mõlemad 42 silma ehk ta kaotas sakslannale lõpuks vaid ühe punktiga. Trikkide raskusastmed jäid Sildarul võrreldes konkurentide näidatuga kasinamaks, ent tallinlanna kompenseeris seda filigraanse stiilipuhtusega.