Kõikidest vanuserekorditest, mis Kelly Sildaru on juba X-mängudel püstitanud, loeb tänasel päeval vaid üks, see kõige värskem – eestlanna on võistluse ajaloo noorim kahekordne võitja!

Noored ruulivad! 15aastane Tess Ledeux alustas X-mängude freestyle-suusatamise pargisõiduvõistlust 90punktise soorituse ja tõelise tormihoiatusega. Lõpuks suutis parema laskumise kokku panna vaid üks suusapiiga, ainus, kes stardinimekirjas temast noorem – 14aastane Sildaru!

Kelly teine X-mängude pargisõidutiitel tuli tüüne rahuga. Ledeux’ ette sõidetud latt oli kõrge, ent meie superstaaril selle ületamisega probleeme ei tekkinud. Kolm käsipuudel libisemist sooritas Kelly kauni stiiliga, kusjuures oli selgelt näha, et ükski konkurent selles elemendis tema tasemeni ei küündi.

Jäi veel vaid küsimus, kuidas õnnestuvad kolm hüpet. Esimene, 720kraadine pööre paremale, haare suusa tagaotsast, puhas maandumine! Teine, 900 kraadi vasakule, haare kenasti kinni ja maandumine kindlalt kui rööbastele! Kolmas, selg ees 1080 kraadi vasakule, käsi tuli suusa küljest küll veidi vara lahti, aga üldpilti see ei lörtsinud. Maandumine kenasti käpas ja kui Kelly kohtunike hindeid ootama jäi, polnud küsimus mitte selles, kas Ledeux skoor alistus, vaid kui pikaks kujuneb meie piiga eduseis.