Kel iganes õnnestus eile hommikul vaadata tennise Austraalia lahtiste meeste üksikmängu finaalmatši Roger Federer – Rafael Nadal, on väga õnnelik inimene. Nii vägevaid sündmusi juhtub harva ja nende tunnistamine on privileeg.

"Ma ei usu, et kumbki meist uskus neli-viis kuud tagasi, kui Mallorcal Rafaeli tenniseakadeemia avamisel viibisime, et mängime Austraalia lahtiste finaalis. Aga siin me oleme. Rafa, olen sinu üle õnnelik. Ja mul poleks olnud midagi sulle kaotamise vastu.

Võitlesin, uskusin ja mängisin matši lõpus oma parimal tasemel! Tennis on karm spordiala, kus viike ei tunnistata. Kui viigid oleksid olemas, siis võtnuks ühe säärase rõõmuga vastu ja jaganuks seda Rafaga," ütles 35aastane Roger Federer mõned minutid pärast karjääri 18. Suure Slämmi tiitli võitmist talle omase suuremeelsusega, mis on teinud šveitslasest spordimaailma lemmiku.

Federer on tennisetšempion, kelle olekust, tegudest ja sõnadest kumab läbi ülim härrasmehelikkus, mida tippspordis alati napib.