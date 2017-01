NBA

Soojenduseks lendame ookeani taha, kus taaskord metsikud lahingud peeti. Üks vingeimaid neis Atlantas, kus läks võitja selgitamiseks vaja lausa nelja lisaaega. Kodumeeskond teeniks lõpuks New York Knicksi vastu 142:139 võidu. Korraliku tööpäeva sai Atlanta poolt Paul Millsap, kes rassis väljakul uskumatud 60 minutit. Saldo samuti korralik 37 silma, 19 lauapalli. Knicksi parim oli 45 punkti toonud Carmelo Anthony, kuid õhtu ilusaima esitusega sai hakkama lätlane Kristaps Porzingis, kes Dwight Howardi korralikult postrile pani!

Kristaps Porzingis POSTERIZES Dwight Howard despite getting hit in the facepic.twitter.com/sQ8jf0wx2q — Sportando (@Sportando) January 29, 2017