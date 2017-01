Euroliigasse kuuluva Tel Avivi korvpalliklubi juhtkond keelas Sonny Weemsil osalemast treeningutel ja tänases Iisraeli liiga mängus, sest mängumees keeldus dopinguproovi andmast.

Maccabisse tulid kontrolli teostama rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA esindajad rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA nõudmisel. Tähelepanuväärne on asjaolu, et Iisraeli alaliit ei teosta regulaarset dopingu- ega narkootiliste ainete kontrolli.

Venemaa ajalehe Sport-Express teatel kahtlustab Maccabi proovi andmisest keeldunud Weemsi keelatud ainete kasutamises ning tõenäoliselt katkestatakse mängijaga leping. See säästaks klubile umbes 1,5 miljonit dollarit. Muuseas, Weemsi meeskonnakaaslased Victor Rudd ja Gal Mekel andsid WADA-le proovi. On tõenäoline, et Weemsi karistab ka FIBA, sest proovi andmisest keeldumine võrdsustub positiivse prooviga.

Weems mängis eelmisel hooajal NBAs Phoenixi ja Philadelphia eest, enne seda esindas ta kolm aastat Moskva CSKAd. Tänavu on mees Euroliigas kogunud 19 mängus keskmiselt 11,6 punkti, 3,3 lauapalli ja 3,4 korvisöötu.