Pargisõidus teenitud võiduga kirjutas vaid 14aastane Sildaru end rasvaselt spordiajalukku ning temast on saanud Eesti visiitkaart välismaal. Siinkohal oleks paslik välja tuua seitse fakti, mis seda vägevat saavutust ilmestavad.

7. Kelly Sildarul on nüüd vähemalt kolm kitarri

Big Air võistlusel, kus neljast hüppest liidetakse kaks parimat, jäi Kellyl puudu vaid üks punkt, et Liza Zimmermanni edestada. Kusjuures, kui oleks arvesse võetud kõik neli hüpet, oleks võitja olnud eestlanna.

Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru ütles pärast võistlust, et sisuliselt kõigi finalistide võistlus ebaõnnestus. Sealjuures ja Kelly enda, kelle skoor oli 0,67 punkti võrra madalam kui mullu. Siiski oli tunduvalt nigelam ka hõbeda toonud sõit, kusjuures kolmandaks jäänud Johanne Killi sõitis välja täpipealt sama tulemuse, mis eelmisel aastal - 85,66.

Pärast pühapäevast võitu on Sildaru triumfeerinud järjest 20 rahvusvahelisel pargisõidu võistlusel! Viimati ei kerkinud ta poodiumi kõrgeimale astmele 2013. aasta 3. märtsil.

4. Kelly Sildaru on triumfeerinud 20 pargisõidus järjest

3. Kelly Sildaru on noorim, kes võitnud X-Mängudelt kokku kolm medalit

Lisaks pühapäeval võidetud kuldmedalile, teenis Kelly hõbemedali ka Big Air võistlusel. Varasemalt on ühtedel X-mängudel küll kaks medalit võidetud, kui mitte nii noorena ning naiste suusaaladel.

2. Kelly Sildaru on esimene naissuusataja ja noorim, kes võitnud ühel võistlusel kaks medalit

Lisaks sellele, et X-Mängude võitjad saavad kaela uhked medalid, on kõigile poodiumile tõusnud sportlastele ette nähtud ka kitarrid. Kellyl on neid nüüd pühapäevase seisuga kolm.