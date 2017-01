7.-12. märtsini toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuses laskesuusatamise IBU karikasarja kaheksas ja ühtlasi ka hooaja viimane etapp.



IBU karikasari on laskesuusatamise MK kõrval tugevuselt teine võistlussari. Keskmiselt on sarja võistlustel stardis 200 laskesuusatajat, kuid Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigol loodab, et Otepääle tuleb veelgi enam sportlasi.

"Kuna tegemist on hooaja lõppvõistlusega, kus jagatakse hooaja auhinnad parimatele, siis usume, et kõik sarja tugevamad sportlased on kohal," lausus Nigol, kelle sõnul on Tehvandile oodata sportlasi vähemalt 30 riigist. "Kindlasti on stardis ka meie parimad IBU karikasarjas osalevad sportlased ja juuniorid."



IBU karikasarja korraldamine on Eestile ideaalne võimalus esitleda Tehvandi Spordikeskust kui võistluskohta, tutvustada treeningtingimusi ning seeläbi panustada aktiivselt laskesuusatamise arengusse. Viimase kümne aasta jooksul on Otepääl korraldatud hulgaliselt rahvusvahelisi võistlusi ning alaliidu presidendi arvates on Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu ehk IBU usaldus tõestuseks, et me suudame korraldata kõrgel tasemel võistlusi.

"Viimase kümneaastase perioodi sisse jäävad kahed suvised maailmameistrivõistlused, kahed talvised Euroopa meistrivõistlused ning mitmed muud rahvusvahelised üritused," loetles Nigol toimunud võistlusi. “Oleme eesmärgiks seadnud, et püüame pidevalt rahvusvahelisi võistlusi Eestisse tuua."



Laskesuusatamise president on lootusrikas, et IBU karikasarja eduka korraldamise järel on Otepää küps ka MK-etapiks. "Alates 2014. aastast omab Tehvandi Spordikeskus A-litsentsi, mis võimaldab korraldada kõiki rahvusvahelisi võistlusi."