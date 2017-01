Täna hommikul lahvatas skandaal Tel Avivi Maccabi korvpalluri Sonny Weemsil teemal, kes väidetavalt keeldus dopinguproovi andmast ning eemaldatakse selle tulemusena meeskonnast.

30aastase ameeriklase sõnul on tegemist totaalse valega. Korvpalliajakirjanik David Pick avaldas oma sotsiaalmeedia kontol Weemsi seisukoha.

"Ma ei ole kunagi keelatud aineid kasutanud. Läbisin NBAs kolm dopingukontrolli. Olin siin toas lukus õhtul 18.30st kuni järgmise päeva 00.30ni ja täitsin uriiniga kaheksa topsi, aga nad ütlesid, et see on veega lahjendatud. Nad ise andsid mulle vett juua, et protsessi kiirendada. Teated sellest, et ma olen keelatud aineid kasutanud või dopinguproovist keeldunud on valed. Minu kolmeaastane poeg, Alenas, ootas mind hirmunult kell 21st kuni 1ni öösel lennujaamas. Ta ei räägi isegi inglise keelt. Ma armastan Maccabit, armastan fänne, tahan siin olla, tahan siin tiitleid võita."