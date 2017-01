Lugu on pealkirjastatud küll läbi sini-must-valgete prillide, ent just sarnase sisuga muudatust soovitab Jürgen Kloppile Liverpooli vutiklubi tegemisi pikalt, põhjalikult ning intelligentselt kajastav fänniportaal This Is Anfield. Jutt käib senisele neljamehelisele kaitseliini asendamist kolme keskkaitsjaga.

Artikli autor James Nalton näitab ideed tutvustades näpuga Liverpooli viimasele kaotusmängule, kui Inglismaa karikasarjas vannuti alla Wolverhampton Wanderersile 1:2. Mehe hinnangul muutus Liverpooli muidu hambutu mäng teisel poolajal palju teravamaks, kui Klavani ja Joe Gomezi kõrval langes kolmandaks keskkaitsjaks Lucas Leiva ning äärekaitsjad tõusid kõrgemale ning omasid rünnakute toetamisel rohkem rolli. Et selline liigutus nõnda sujuvalt toimus, näitab aga selgelt, et trennis on seda harjutatud.

3-1-4-2 formatsioonile üleminek tähendaks aga suure tõenäosusega Klavanile kohta algrivistuses, sest kolmemehelise kaitseliini puhul on igal kaitsjal hallata suurem väljakupind ning ainsa vasakjalgse keskkaitsjana (Kloppi põlu alla sattunud Mamadou Sakhod nimekirja lugeda ei tasu) Liverpooli koosseisus, on teda tarvis vasakut äärt valvama.

Nalton ennustab sellisel juhul keskmise mängija rolli Joel Matipile ning parempoolset äärt jääks katma Gomez. Seni Matipi kõrval Kloppi eelistuses teine keskkaitsja olnud Dejan Lovrenil algrivistuses pigem kohta ei oleks, sest seniste esituste põhjal on ta jäänud hätta, kui keskmise tsooni kaitsmise kõrval on asja olnud ka äärele.

Pikemat analüüsi 3-1-4-2 formatsiooni eelistest saab lugeda SIIT. Liverpool võõrustab homme Inglismaa kõrgliiga liidrit Chelseat.