Sonny Weems ei ole enam Tel Avivi Maccabi mängija. Sportando väitel on dopinguskandaali sattunud ameeriklane eemaldatud meeskonna Euroliiga nimekirjast ja ta ei treeni koos tiimikaaslastega.

30-aastasse Weensi karjäär pole olnud ülemäära särav, aga see-eest on mees selle jooksul näinud palju. 2008. aasta NBA drafti 38. valik on unelmate liigas Denveri, Toronto, Phoenixi ja Philadelphia meeskondade eest pidanud kokku 183 mängu. Vahepeal on ta kandnud ka Kaunase Žalgirise ja Moskva CSKA värve, tulles viimastega kolm hooaega järjest ka Ühisliiga meistriks.

Tänavu liitus Weens Maccabiga ja esindas meeskonda Euroliigas 19 mängus, kus teenis keskmiselt mänguaega 27.03 ja viskas 11,6 punkti. Täna ilmusid maailma korvpallipressis aga väited, et Weens keeldus andmast kohustuslikku dopinguproovi ning ei ilmunud seejärel võistkonna treeningutele, mistõttu Maccabi mehel minna lasi.

Väidetavalt on Weensi teenetest juba huvitunud Barcelona klubi, aga enne peab selguma, kas dopingusüüdistustel on tõepõhi all ja milline on sellisel juhul ameeriklase karistus.