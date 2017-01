Inglismaa jalgpallipüramiidi madalaima klubina karikasarjas võistlustulle jäänud Sutton United saab kaheksandikfinaalides võõrustada tõelist superklubi – Lõuna-Londonisse sõidavad linna põhjaosast külla Arsenali staarid.

Arsenal on mõistagi juba aastakümneid kuulunud Premier League’i tippu, samas kui Sutton on hetkel Inglismaa tugevuselt viiendas liigas 16. kohal. Karikasarjas jõuti nii kaugele Leeds Unitedi alistamisega!

Olgu meeskondade mastaabi võrdsuseks toodud välja väravavahte puudutavad faktid: kui Arsenali puurilikkudel Petr Cechil ja David Ospinal on kahe peale ette näidata 199 mängu rahvuskoondistes, rahvustiitleid nii Kolumbia kui Inglismaa liigadest, rääkimata Inglismaa karikavõitudest või isegi Meistrite liiga tiitlist, siis Suttoni varuväravavahiks on 45aastane Wayne Shaw, kes liitus klubiga kuus hooaega tagasi treenerina.

This is Sutton Utd's 45-year-old reserve goalkeeper Wayne Shaw.... He's int the FA Cup 5th Round!



BRILLIANT! ❤️ pic.twitter.com/YkXAyrhPBf — Empire of the Kop (@empireofthekop) January 30, 2017

Üldse oli loos Premier League’i klubide vastu hell – kõik kaheksa loosirattasse alles jäänud tippsatsi said endale vastaseks mõne alama liiga meeskonna.

Kaheksandikfinaalid:

Millwall vs Derby County või Leicester City

Huddersfield Town vs Manchester City

Wolverhampton Wanderers vs Londoni Chelsea

Middlesbrough vs Oxford United

Sutton United vs Arsenal

Blackburn Rovers vs Manchester United

Fulham vs Tottenham Hotspur

Burnley vs Lincoln City