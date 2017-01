Muu maailma kogemus näitab samuti, et kui meediaorganisatsioonil on võimekused erinevates valdkondades, siis parema info liikumise tagamiseks ja tugevuste ära kasutamiseks tuleb tekitada sünergia," rääkis Kaljuveer Õhtulehele.

1. veebruarist alustab tööd AS Eesti Meedia sporditoimetus. Seetõttu muutub ka Postimees Grupi sporditoimetuse struktuur, mis läheb Kaljuveeri alluvusse. "Eesti Meedia sporditoimetus tähendab televisiooni (Kanal 2 ja Kanal 12 – toim), Postimehe ja Kuku raadio spordisisu ühe katuse alla toomises.

Eesti Meedia omandas hiljuti 2018. ja 2020. aasta olümpiamängude näitamisõigused ning aktiivselt on teleõiguste turul tegutsetud ka muudel rinnetel – näidatakse murdmaasuusatamise MK-etappe ning suve lõpus Eesti koondise osalusel toimuvat võrkpalli EM-finaalturniiri näitab samuti Eesti Meedia.

"Meediaõigusi soovime tulevikus endale veelgi rohkem. Ühtteist on saavutatud ja liigume sel rindel edasi," sõnas Kaljuveer. "Eesti sport on Eesti Meedia jõulisest spordiülekannete turule saabumisest ainult võitnud, sest üks võimalus on juures – mitmed alaliidud võtavad meiega ühendust ning uurivad interneti- ja teleülekannete võimalikkuse kohta."

Päevapealt ametist lahkunud – ametliku versiooni järgi poolte kokkuleppel – Pahv sõnas Õhtulehele, et esmalt tõmbab ta veidike hinge, aga plaanib suures plaanis ajakirjanduses jätkata.