Inglismaa üks suuremaid meediaväljaandeid The Independent avaldas intervjuu Liverpooli endise jalgpalluri Luis Garciaga, kes rääkis muuhulgas ka Ragnar Klavanist.

"Igatsen suuri liidreid. Carragher ja Hyypia olid meeskonnale väga tähtsad mängijad, nagu seda on ka Lovren ja Klavan, aga neil pole vajalikku iseloomu," võrdles Garcia endisi ja praeguseid Liverpooli keskkaitsjaid.

Ta lisab: "Nad on uued mängijad ja see võtab aega, et Liverpooli suguses meeskonnas edukalt läbi lüüa, kuid sellistest meestest (nagu Carragher ja Hyypia) tunneme suurt puudust."