Meeskond tahtis, et ta lahkuks. Peatreener soovis, et ta lahkuks. Ja ükskõik kui palju meie (juhtkond) tahtsime teda klubis hoida, siis ei saanud me kogu meeskonna ja peatreeneri vastu minna."

Sullivan hindab Payeti kui väga head jalgpallurit ning usub, et Marseille sai igati hea diili. "Nendega (Marseille´ga) oli väga raske asju ajada. Nad peaksid olema äärmiselt õnnelikud, et said mängija vaid 25 miljoni naelaga. Ta on rohkem väärt."