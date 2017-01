2007. aastal maailma parimaks jalgpalluriks valitud Kaka on lisaks osavale pallikäsitlusele suutnud ära võluda ka tõeliselt kauni näitsiku.

Nimelt on Brasiilia vutimees juba mõnda aega kohtunud kaasmaalasest modelli Carolina Diasega. Varasemalt oli Kaka abielus telenäo Caroline Celiconiga, kellega tal oli ka kaks last. Nüüd on paarike lahutatud ning jalgpallur on leidnud endale väärt lohutuse.

Vaata ja naudi Kaka uut silmarõõmu.

🐛 A photo posted by Carolina (@icaroldias) on Jan 30, 2017 at 7:43am PST

