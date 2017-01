Lisaks sellele, et Liverpool vajab tänases Premier League´i kohtumisest Chelsea vastu võitu, püsimaks tiitlikonkurentsis, on lisaks punktidele mängus ka au.

Nimelt on Jürgen Kloppi hoolealused kaotanud viimased kolm järjestikust kohtumist, kui 21.,25., ja 28. jaanuaril on tunnistatud vastaste paremust. Kõik need mängud on peetud koduväljakul.

See on viinud Liverpooli seisu, kus nad võivad juba täna õhtul endale kaela saada ühe väga negatiivse rekordi. Nimelt on Dream Team´i nimeline veebileht välja otsinud statistika, mille alusel pole üksi jalgpalliklubi maailmas kaotanud vaid 11 päeva jooksul kodustaadionil üle kolme kohtumise.

Kui Liverpool peaks täna Chelseale alla jääma, siis on see neile neljandaks järjestikuses kaotuseks Anfieldil ja antirekord võetakse enda nimele.

Tänane Premier League´i 23. vooru kohtumine Liverpooli ning Chelsea vahel algab kell 22.