Seitsme Simple Sessioni võistleja peale, kelle oskusi näeb juba sel nädalavahetusel on kokku suisa 36 X-medalit, neist 18 kulda – lisaks loendamatutele tunnustustele teistelt võistlustelt.

Eeloleval nädalavahetusel Saku Suurhallis toimuvast Simple Session 17 ekstreemspordifestivalist võtavad osa koguni 9 maailmas kõrgelt tunnustatud BMX-ratturit, kellele on sarnaselt meie Kelly Sildarule kaela riputatud X-Mängude medalid.

X-Mängude medalid on ette näidata ka Simple Sessioni finaalidest üle maailma näidatava Red Bull TV teleülekande saatejuhtidel: BMX dirt-ratturil Chris Doyle’ile on aastate jooksul kaela riputatud viis X-medalit (2 hõbedat ja 3 pronksi) ning dirt-rattasõidu supertegijal Corey Bohan´il on autasusid neli (3 kulda ja 1 hõbe).