Korvpalliliiga NBA üks suuremaid tähti Carmelo Anthony võib peatselt New York Knicksist lahkuda. Ent jaht liiga 2013. aasta skoorikuningale pole teps mitte nii tuline nagu Anthony resümeega mängijale ootaks.

32aastane ameeriklane on Knicksis mänginud kuus aastat. 2003. aasta noormängijate valiku ehk draft’i kolmas number alustas profikarjääri Denver Nuggetsis ning vahetati Knicksi eesmärgiga New Yorgi klubi taas tippu viia.

TÄHT: Carmelo Anthony on tänavu visanud keskmiselt 23,1 punkti, võtnud 6,1 lauapalli ja andnud kolm resultatiivset söötu. (ELSA)

Missioon pole aga õnnestunud. Knicks on Anthonyga play-off’i jõudnud kolm korda, kuid näiteks tunamullu oldi 17 võiduga 82 mängust põhihooaja üks kehvemaid. Et 21aastane Kristaps Porzingis on juba liiga üks paremaid korvialuseid jõude, pole Melo – nii fännid Anthonyt kutsuvad – enam Knicksi alfaisane ja tiim soovib USA meedia väitel suurimast tähest loobumisega meeskonda lätlase ümber ehitada.

Anthony ei taha New Yorgist lahkuda