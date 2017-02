Eesti üks paremaid maanteesõitjaid, Katjuša-Alpecini tipptiimis leiba teeniva Rein Taaramäe arvates oli "60 minutis" eetrisse lastud klipp paras häma, sest saates ei esitatud kindlaid tõendeid.

"Võrdleksin lugu vandenõuteooriatega, et maailmakaubanduskeskuse lasid õhku ameeriklased ja maakera on tegelikult lame," alustab Taaramäe. "Saates öeldi, et Sky rattad olid 800 grammi raskemad, aga kas see ikka oli nii?

Väidetavalt viis Varjas 2015. aasta Tour’i eel rattad Monaco lähedale lattu. Tean, et Sky üks baase asub siin lähedal, aga miks Varjas toda kuuri ei näidanud? See on ju olemas."

Rein Taaramäe mullu Giro d'Italial etapivõitu tähistamas. (LUK BENIES)

Taaramäe sõnul olidki eraldistardirattad mõned aastad tagasi väga erineva kaaluga. "Osad tiimid sõitsid näiteks Paris-Nice’i tuuril mägist temposõitu grupisõidurattaga, sest nende eraldistardiratas oli liialt raske. Ka mina tegin Cofidises ja Astanas nii. Ma ei saa Sky mehi enne hukka mõista, kui kindlaid tõendeid pole," lausub ta.