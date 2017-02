Kaks miljonit dollarit eksklusiivse tehnoloogia ja vaikimise eest. Vaesest Ungarist pärit Istvan Varjase jaoks oli tehingule võimatu "ei" öelda. 19 aastat tagasi müüs ta esimese motoriseeritud jalgratta ning Varjas on kindel: tänapäeva profispordis kihutavad võitude nimel mehaanilist dopingut kasutavad sportlased.

Motoriseeritud ratastest on räägitud juba aastaid ning mullu korraldasid Prantsusmaa ja Itaalia ajakirjanikud katse, kus leiti, et profisõitudel kasutatakse raami peidetud jõuallika abi. Samas ei nimetanud žurnalistid konkreetseid nimesid, mistõttu on cyclo-crossi rattur Femke van den Driessche seni ainus mootoriga vahele jäänud sportlane.

Femke van den Driessche. (AFP Photo)

Kuid teemat üheksa kuud uurinud "60 minuti" väitel tasub mootorite kasutamises kahtlustada maanteesõidu tipptiimi Sky’d, kelle rattur Chris Froome on viimasel kahel aastal võitnud rattamaailma tähtsaima tuuri Tour de France’i.

"Mootorrattas" maksab 18 500 eurot