Möödunud aasta detsembris väisas Eestit rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) peasekretäri nõunik Lubomir Kotleba, kes andis ülevaate meie hetkeseisust.

"Teil on riigina selge eelis - siin puudub heal tasemel jalgpall," tõi slovakk välja ajakirjale Basketball antud intervjuus huvitava põhjuse, miks Eestis korvpalli arenguks soodne pinnas loodud on.

"See on tõsi. Kui riigis on jalgpall heal järjel, võib see otseses tähenduses mõne teise spordiala välja suitsetada. Eestis me seda ohtu ei näe."