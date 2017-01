"Eks siin ole ennegi juttu olnud, et miks me naisi teates välja paneme, kui Grete ja Kristeli (Viigipuu - M.T.) seisund pole kõige parem. Aga varem lihtsalt polnud võimalust vangerdada, sest terveid tüdrukuid polnud. Nüüd on Meril valmis sõitma."

„Kellelegi liiga pole tehtud. Grete seis ei ole olnud selline, mis teda ennast ka väga õnnelikuks on teinud ja Merili seisund on paranenud - ta saab taas suuskadel liikuda. Seega saame Gretele natuke puhkust anda ja võimaluse oma seisundit parandada," alustab Tobreluts põhjendamist.

Kui muus osas oli täna selgunud laskesuusatamise MM-koondis ootuspärane, siis üllatusmomendi pakkus neljanda naisena teatenelikusse nimetatud Meril Beilmann, kes asendab Grete Gaimi. Vangerdus on üllatav, sest Beilmann pole vigastuse tõttu tänavu kordagi võistelnud. Õhtuleht palus koondise lasketreeneril Indrek Tobrelutsul otsuse tagamaid selgitada.

Sestap ei sea treenerid talle neliku ankrunaisena ka suuri ootusi ja lootusi, vaid annavad lihtsalt võimaluse taas võistlusoludega kohaneda. Otsusele aitas kaasa ka tõik, et kõrgete kohtade nimel eestlannad ilmselt niiehknaa ei võitle.

"Viimastes teatesõitudes pole meil viimane vahetus kahjuks sõitma jõudnudki, aga Johanna [Talihärmi] taasliitumine muudab võistkonna tugevamaks. Seega on lootust vähe rohkem kui viimasel kahel korral, aga selge, et me tippkonkurentsi ei sekku," lausus Tobreluts.

Jaanuarikuistes MK-teatesõitudes ankrunaisena ülesantud, kuid rajale mitte pääsenud Tuuli Tomingas ei olnud Tobrelutsu sõnul reaalne kandidaat MMi nelikusse, sest tal on pooleli antibiootikumikuur.

Küsimärgiga on ka detsembris viirushaigust põdenud Kalev Ermitsa seisund. "Isegi arstid ei oska öelda, kui kiiresti ta lõplikult sellest üle saab," möönas Tobreluts. "Viimased paar tugevat trenni peaksid andma selgema pildi, kas ta on võitlusvalmis või mitte. Varumees Martin Remmelg on kindlasti ootel."