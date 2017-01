Ülemöödunud pühapäeval Inglismaa meistrivõistluste mängus Chelseaga koljuluumõra saanud Hull City poolkaitsja Ryan Mason (25) lubati pärast kaheksat päeva haiglast kodusele ravile. Täna avaldas ta esimese endapoolse sõnumi pärast hirmsat traumat, kus sõnas muuhulgas, et on õnnelik, et üldse elus on.

"Tänan kõiki üüratu toetuse eest, mida viimastel päevadel mulle ja kogu mu perele näidatud on," alustas Mason oma pöördumist.

"See aeg on olnud täielik emotsioonide virvarr ja ma olen õnnelik, et üldse elus olen. Samas on mul hea meel teatada, et saan nüüdsest kodus puhata. Minu kihlatu ja teised pereliikmed on viimase nädala jooksul lugenud nii palju toetuskirju kaasmängijatelt, klubidelt (eriti suurt tuge on näidanud Hull City ja eksklubi Tottenham Hotspur) ja fännidelt. Eranditult iga toetuskiri on andnud mulle jõudu ja mul pole sõnu, et väljendada, kui palju need mulle tähendavad.