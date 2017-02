Õhtulehe korvpallisaate „Viies veerandaeg“ külaline oli eile Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi, kellega rääkisime sellest, miks Balti liigas alustab osa meeskondi alles play-off’ist, samuti sarja olevikust ja tulevikust üldisemalt.

Kuhi sõnul muutub Euroopa korvpall pidevalt ning Baltimaad peavad end mudelisse sobitama. Balti liiga loodi omal ajal sooviga saada suuremale arvule klubidele rahvusvahelisi mänge.

„Leedulased tegid ühel hetkel selge otsuse: kodustel meistrivõistlustel mängime neli ringi ning iga klubi võib osaleda veel ühes välissarjas. See otsus muutis väga palju, kõik peavad tegema valikuid. Leedu klubide arv Balti liigas on vähenenud – neil on piisavalt taset osalemaks erinevates eurosarjades, aga see ei tähenda Balti liiga kadumist. Leedulased hoiavad ise kontakti, sealse liiga juht juhib ka Balti liigat. Meie ja lätlased väärtustame endiselt Balti liigat väga. Usun, et eurosarjas mitte osalevad Leedu klubid tahavad Balti liigas jätkata,“ vaagis Eesti alajuht leedulaste olukorda.

Praegune võistlussüsteem ongi loodud niivõrd suure arvu muude välissarjade tõttu. „Tuleb kohanduda erinevate osavõtuvõimalustega. Samas peame rääkima oma klubidega ja tegema ausaid otsuseid – võib-olla on kellelgi mõistlik jätta hooaeg vahele ja tulla tugevamana tagasi, võib-olla mõni FIBA Europe Cupil osalenu peaks kaasa lööma ainult Balti liigas. See on unikaalne ja piisavalt atraktiivne regionaalne sari, mis täidab rahvusvahelist väljundit vajavate võistkondade jaoks tühimiku,“ arutles Kuhi.