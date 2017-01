Liverpooli jalgpallimeeskond viigistas Inglismaa meistrivõistluste 23. voorus Anfieldil liider Chelseaga. Kodumeeskonna peatreener Jürgen Klopp oli mängu järel vastakate tunnete küüsis.

"Kõige õigem viis mu tunnete kirjeldamiseks on, et kohe kindlasti pole ma õnnelik," lausus Klopp pärast mängu välismeediale. "Aga olen kuttide üle uhke, sest nad tegid silmapaistvaid asju väga hea satsi vastu.

Mängisime väga hästi, aga tulemust me muuta ei saa. Oleksime võinud penalti tõttu ka kaotada. Aga põhjustasime neile teisel poolajal palju probleeme ja oleksime võinud ise teist või kolmandat korda skoorida. Olen rahul, et andsime teistele hoiatuse ja lõime sellise atmosfääri. Esinesime hästi."

David Luizi karistuslöögi värava kohta sõnas Klopp järgmist: "See oli temalt maailmaklassi sooritus. Võib öelda, et pidanuksime olema valvel, kuid ta üllatas Mignolet'd. Isegi, kui Simon oleks olnud valmis, oleks olnud väga raske seda lööki tõrjuda, sest see lendas täpselt posti kõrvale."