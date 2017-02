Kelly Sildaru treenerist isa Tõnise sõnul oli tänavustel X-mängudel tajuda, et neid pannakse senisest rohkem tähele: "Tähelepanu oli kindlasti suurem, kuna Kelly oli eelmine aasta noorim, kes selle võistluse võitnud. Osaliselt reklaamiti naiste pargisõit sel aastal välja temaga."

Kõik see tähendas ka tihedamat graafikut. "Rohkem intervjuusid, rohkem tegemist. Ja eks pinge on ikka peal, kui lähed võistlema, vahet pole, kas oled tiitlikaitsja või mitte."

Kuidas isa Kelly pargisõidus kulla toonud laskumise kokku võtab, vaata juba videost!

Kelly tänavuse eduga kaasneb Sildarudele ka üsna unikaalne probleem – kolmekordne X-mängude medalist on iga kord auhinnaks saanud kitarri. Tänavused muusikariistad tulevad Eestisse postiga ja kui need lõpuks kohale jõuavad, on tarvis paika panna, mis neist täpselt saab. "Selle peale pole veel kahjuks mõelnud. Kolm pilli kodus, kui ise ei mängi, on päris palju," naerab Tõnis Sildaru.