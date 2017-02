Prantslasest keskkaitsja Mamadou Sakho on Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi valitsemisajal sattunud klubis põlu alla ning on mänguaega teeninud vaid duubelrivistuses. Eile laenati ta küll jalgpalli Inglismaa kõrgliigaklubisse Crystal Palace'isse, kuid alles hiljuti sõitis Sakho kaherattalise masinaga Pariisi tänavatel ning kohtus täiesti juhuslikult auto tee äärde parkinud Blaise Matuidiga. Mehed on omavahel tuttavad Prantsusmaa koondisest ning Pariisi Saint-Germainist.

CLASSIC: When Mamadou Sakho randomly bumped into Blaise Matuidi on the streets of Paris. 😂👏pic.twitter.com/RMg8ROTZnz — SPORF (@Sporf) February 1, 2017