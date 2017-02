Jaanuarikuu oli Eesti jalgpallikoondislastele küllalt edukas - uue mängupaiga leidis suisa kuus mängijat. Selles valguses teeb Õhtuleht ülevaate meie vutimeeste talvistest liikumistest ja endiselt küsimärgiga olevatest palluritest.

Sissejuhatuseks olgu toodud tänane teadaanne: keskväljamaestro Konstantin Vassiljev (32) ei siirdu talvel Bialystoki Jagielloniast mitte kuhugi, sest klubi pole valmis temast loobuma.

Kes on talvel klubi leidnud/vahetanud?

Very happy to have signed with Inverness CT. See you on saturday!💪 #togetherness pic.twitter.com/1sez4cqdcL