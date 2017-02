Pea kogu talve õhus olnud küsimus, kas ja kuhu siirdub jalgpallikoondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev on saanud nüüd lõpliku vastuse: mitte kuhugi. Tema agent Andrei Stepanov kinnitas täna Õhtulehele, et Vassiljev jätkab kindlasti suveni Bialystoki Jagiellonias.

"Jagiellonia ei olnud huvitatud ühestki variandit, et Kostja lahkub. Võtsime seda rahulikult. Kostja ise tegi ka endale selgeks, et peame suveks tööd tegema. Mõnes mõttes on kahju, teisalt vaatame, kui Jagiellonia tuleb meistriks või võidab mõne muu medali, on kõik osapooled rahul," sõnas agentuuri Nesta Sport esindav Stepanov.

Suvest käib jutt seetõttu, et Vassiljevi leping Jagielloniaga lõpeb ühes hooajaga.

Vassiljev on Poola kõrgliiga esimese 20 vooruga löönud 10 väravat ja jaganud 9 resultatiivset söötu. Praegu on Poolas talvepaus, kuid Jagiellonia jagab liigatabelis 39 punktiga Gdanski Lechiaga 1.-2. kohta.

Järgmises voorus ehk 12. veebruaril kohtuvad liidrid Lechia kodustaadionil omavahel.