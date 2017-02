Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Nikita Baranov on praegu testimisel Norra kõrgliigaklubis Kristiansund. Ühes kohalikus vutifoorumis räägitakse tiimiga seonduvast üldiselt, sealjuures leiab ühe jalgpallisõbra huvitava arvamuse meie ründajate kohta.

Foorumi ühe kasutaja andmeil on Baranov Kristiansundis testimisel nädala lõpuni. Pikalt kodumaal FC Floras mänginud 24aastane eestlane on praegu lepinguta.

Vgd.no aadressil asuvas foorumis mainib üks kasutaja, et Eesti kaitsjad on Norras tuntud oma hea hinna-kvaliteedi suhte poolest. Maarjamaa ründajatest tuleb sealsetel klubidel aga eemale hoida, sest nad on kõik Norras põrunud. Eesti ründajatest on sealmail mänginud näiteks Henri Anier ja Henrik Ojamaa, kes tõepoolest kuigi palju väravaid ei löönud.