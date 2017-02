„Vahepeal on tehtud täpselt neid asju, mis Zakopanes lonkasid ehk on füüsist parandatud,“ kirjeldab Nurmsalu oma viimase aja toimetusi. „See on enamikel teada, et mu kaal on jubeda hooga alla tulnud. Oleme püüdnud seda säilitada, harjutada keha selle kaalu peal olema ja sinna energiat taha saada.

A photo posted by Kaarel Nurmsalu (@karlanurm) on Jan 30, 2017 at 2:15am PST

Samal ajal oleme hästi rahulikult füüsilist vormi lihvinud, et jumala eest liiga ei teeks. Teada on, et maailma muutma me ei hakka, pigem võtame rahulikult ja mõistusega.“

Jaanuari keskel pärast esimest võistluspausijärgset MK-etappi tõdes Tamsalust pärit sportlane, et tehnika juba toimib, aga jalad on nõrgad. Kuidas on lood nüüd? „Üle päeva midagi ei juhtu. Pigem on seis selline, et varem oli täitsa väsinud, täna on seis palju parem, aga kaugel ideaalist,“ sõnab Nurmsalu.

Ta lisas, et äärmisel juhul saavad jalad piisavalt tugevaks hooaja lõpuks, ent see polevat eesmärk omaette. „Pigem tegelen eri mägedelt hüppamisega, et nii-öelda sportlase silmaringi laiendada.“

Nurmsalu ei ole oma naasmist kommenteerides kordagi varjanud, et tema siht on Pyeongchangi olümpiamedal. Sellest tulenevalt põikab ta pärast Oberstdorfi päevaks Eestisse, et seejärel rännata Aasiasse, kus järgmisel nädalavahetusel toimub Sapporo MK-etapp ja kaks päeva hiljem (14. veebruar) on kavas juba olümpialinna Pyeongchangi MK kvalifikatsioon.

Kaarel Nurmsalu tahab sel kevadel eelkõige eri mägedelt hüpata ehk nii-öelda sportlase silmaringi laiendada. (Aldo Luud)

Näiteks kahevõistleja Kristjan Ilves otsustas pikast rännakust loobuda, et mitte panna põntsu Lahti MMile, mille avatseremoonia toimub 22. veebruaril.

„Võib-olla natuke ebaviisakas või egoistlik öelda, aga olen seda meelt, et inimene peaks rääkima, mida mõtleb. Ütlen ausalt, Lahti MM on väiksema tähtsusega kui ükskõik, milline MK,“ alustab Nurmsalu selgitust, miks ta vahetult enne MMi pika teekonna ette võtab.

„See ei tohiks nii olla, aga MM ei suuda mind kuidagi käima ajada. Olen võtnud ette projekti, mis on järgmise aasta olümpia. Minu jaoks on tunduvalt olulisem see, et näen järgmise aasta mägesid. Lisaks on ju teada, et MK-l on tase palju kõvem kui MMil, sest riikidel pole nelja sportlase piirangut.“

Küll aga kinnitab Nurmsalu, et sõidab kindlasti Lahtisse, kui suusaliit ta üles annab. Praegu vastavasisuline ametlik info puudub, kuid suurt põhjust tema kvalifitseerumises kahelda pole.

Ülehomsest Oberstdorfi võistlusest veel niipalju, et erinevalt suure ja normaalmäe võistlustest pääseb lennumäel kvalifikatsioonist lõppvõistlusele 40 sportlase asemel 30, kellele lisandub MK-sarja esikümme. Üleüldse pääsevad lennumäel starti vaid need hüppajad, kes kunagi elu jooksul teeninud, kas MK või suvise GP punkte. Põhjuseks sportlaste turvalisus.