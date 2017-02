"Mulle noorena jubedalt meeldis motokross, meeldib siiani, aga see on liiga ohtlik ja vanemad ei lubanud mul sellega tegeleda, vaid mind pandi hoopis karti sõitma," selgitab Aron, kuidas ta kuueaastasena esimest korda võidu kihutama hakkas. Esimese Eesti meistritiitli võitis ta 2007 üheksa-aastasena Micro kardiklassis.

Eestlased on alati olnud pigem rallirahvas ja asfaldil kihutamine nõnda loomulikult välja ei kuku. Seetõttu on seda muljetavaldavam, kui mõni siinne piloot rahvusvahelisel areenil ringrajaspordis läbi lööb nagu 2015. aastal Itaalia F4 sarja võitnud Aron.

Vormelisõitja Ralf Aron kihutab tänavu teist hooaega F3 autol. Teiste seas on tippsarjas ta konkurendiks ka seitsmekordse F1 maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick, kellega koos võisteldi varem Prema tiimis ja Aroni sõnul on nad head sõbrad.

"Mäletan väga täpselt päeva, kui esimest korda Eesti meistriks tulin. Kevin Korjus sõitis siis veel karti ja oli mu suurim iidol, kuna sõitsin tema isa tiimis. See oli Aravete rajal, ema oli toonud tähistamiseks koogi… Ma olin ennast hästi täis, hüppasin tribüünile ja tõukasingi vist Kevini sealt maha. Ta ronis tagasi ja ütles, et kuule, sa võitsid just oma esimese tiitli, võida paar tükki veel, siis võid mind minema nügida," naerab Aron, kes nimetab toda mälestust üheks oma elu ilusaimaks.

Nüüdseks käibki Aron samu radu, mida varem on tallanud tema iidol Korjus ning praegune treener ja mentor Marko Asmer. F4 roolis Itaalia meistriks tuleku järel siirdus eestlane F3 sarja, kus kihutamine oli näiteks Max Verstappenile otsepiletiks F1-auto rooli. Aroni debüüthooaeg lõppes uustulnukate arvestuses teise, kokkuvõttes seitsmenda kohaga.

Viimati pääses eestlastest F1 auto rooli Aroni lapsepõlveiidol Kevin Korjus. (Repro)

"Ei olnud halb aasta, aga lootsin rohkemat, sest algus läks väga hästi," nentis meie sõitja. "Hooaja keskel tegin nii mina kui ka tiim apsakaid ja kaotasime seetõttu palju punkte."

Uuel aastal uue hoo ja meeskonnaga – tänavu esindab Aron Hitech GP tiimi. Tema koha Prema vormeli roolis täidab Mick Schumacher, kelle tõusu mööda vormeliredelit on maailma meedia juba mitu aastat hoolega jälginud. Aron lisanduvaid tuhandeid või isegi miljoneid silmapaare ei karda: "Meedia, eriti Saksa meedia tähelepanu tuleb Schumacheriga kõvasti juurde, aga sel tasemel suudavad kõik sõitjad meediaga suhtlemisega toime tulla. Mis pinget reaalselt rohkem peale paneb, on see, kui F1 või mõned teised tehasetiimid sõitjaid vaatavad. Aga nende pilk on kogu aeg F3 sarjal olnud."

F1 või sootuks elektrivormel?

End ja Schumacherit Aron võrrelda ei soovi: "Me oleme head sõbrad ja saame väga hästi läbi, see võiks mingeid pingeid tekitada."

Kui uhke sugupuuga sakslase F1 sarjaga liitumisest hakati rääkima möödunud aasta lõpus, siis väikesest Eestist pärit mehe kohta veebiportaalid selliseid hüperboolseid avaldusi ei tee. Aron ise vaatab tulevikku rahulikult: "Otseselt mingit sihti ei ole, et ma see hooaeg kindlasti tahaks F1 autot testida. Muidugi ma sisimas väga tahaks, aga see pole konkreetne eesmärk."

Aron vahetas mulluse Prema tiimi (pildil) Hitech GP vastu. (Prema Powerteam)

Tegelikult on järgmine loogiline samm vormelimaailma tipu suunas F1 sõsarsarja GP2-ga liitumine. Eestlane nendib, et võib-olla oleks ta oskuste poolest juba selleks valmis, ent… "Tänapäeval on moes võimalikult palju etappe vahele jätta ja kiiresti ühest sarjast kõrgemasse edasi liikuda. Mina seda tähtsaks ei pea. Pigem võtan siit nii palju kogemusi kui võimalik ja lähen edasi enda jaoks õiges tempos."

Sealjuures puhuvad tuuled Korjuse ja Asmeri ajastust teisiti –vormel 1 sarjale on nüüd karjääriredelil ka alternatiive. "Muidugi F1 see kuldne siht, kuhu kõik tahavad jõuda, aga aina vähem on sõitjaid, kelle jaoks on see kinnisideeks ja kui sinna ei jõua, siis lõpetavad karjääri."

Näiteks Aroni endine tiimikaaslane ja sõber Felix Rosenqvist lööb kaasa elektrivormelite MMil Formula E. "Talle väga meeldib ja on mulle palju sellest rääkinud. Mida rohkem ma kuulen, seda enam hakkab see idee meeldima," rääkis Aron.

Aron käis külas Õhtulehe mootorispordisaates "Nael Kummi".