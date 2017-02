"Juba pikalt lennujaama sisemusse kostis muusikat ja oli aru saada, et midagi toimub," kirjeldas teispool turvaväravaid valitsenud olukorda Paet. Ootesaali astununa kulus mehel hetk, et märgata kolme suurt Sildaru näoga plagu, muusikat mängivat Andres Kõpperit, õhupalle ja lillekimpudega õnnitlejaid. Paeda huulile ilmus arusaamast väike muie ja ta sammus rahulikult oma teed.

Europarlamendi saadik Urmas Paet, ooperilaulja Annely Peebo, minister Kadri Simson – kõik inimesed, kes on ühel või teisel moel tihti meedia huviorbiidis. Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva kõndisid nad Tallinna Lennujaamas aga kümnekonna video- ja fotokaamera eest mööda ilma, et neist oleks salvestatud ühtegi kaadrit ja jäädvustatud ainsamatki pilti.

"Lennujaam võiks kaaluda, et see muusika mängiks seal kogu aeg, oleks palju põnevam ka tavalisel reisijal siia tulla. Aga Kelly sai kindlasti palju positiivseid impulsse pärast pikka ja väsitavat võistlusreisi. Tore, kui nii tullakse vastu inimesele, kes on pakkunud oma heade tulemustega ilusaid emotsioone," lisas poliitik.

Kelly, tema treenerist isa Tõnis ning väikevend Henry seisid siis veel pagasilindi ääres ja lasid end veidi oodata. Samal ajal vooris neid tervitama tulnud pereliikmete ja fännide eest läbi teisigi sportlasi, kelle unistuseks korrata Kelly kangelastegusid ja võita medaleid X-mängudelt.

Seda viimast küll suvistel aladel ehk ööpimeduses jõudsid Tallinna ka mõned sel nädalavahetusel toimuva Simple Sessioni osalejad, kes tõmbasid enne takso võtmist mõne minutit hinge, kuulasid muusikat ja klõpsisid telefoniga paar pilti, et pärast kodustele näidata, kuidas Eestis "alternatiivspordiga" tegelevatesse atleetidesse suhtutakse.

VAHETUS: Kui mullu võttis Sildarusid lennujaamas vastu Tanel Padar, siis seekord mängis muusikat Andres Kõpper, artistinimega NOËP.

Küpsem sportlane

Kui Kelly ise lõpuks rahva ette ilmus, käisid asjad sama stsenaariumi järgi kui pärast mullu X-mängudel saadud võitu – esimesena tõttas suusapiiga embama oma ema, siis teisi pereliikmeid ning lõpuks ootasid ees intervjuud ajakirjanikega. Ometi oli õhus aduda vähem elektrit ja toorest emotsiooni. Osalt seetõttu, et Sildaru pole mitte ainult kahekordne vaid ka teistkordne võitja ja kuigi see ei tuhmista medali karda, oli uudsusfaktor siiski madalam.

Teine põhjus peitus aga Kellys endas. Pärast oma debüütvõitu Eestisse naastes oli meie suusapiiga vastuvõtust kerges šokis ning ta silmas läikisid pisarad. Nüüd astus rahva ette aga vilunud tippsportlane, kes pani pärast iga õnnitlust saadud lilled kenasti käest ja astus siis uue sponsoriga pilti tegema. Ainsana vihjasid, et tegu on alles ülejärgmisel nädalal 15. sünnipäeva tähistava noorega, Kelly telekaamerate ees antud vastused, mis jäid pigem lihtlauseteks, ent kes meist oleks parimas jutuvormis pärast väsitavat lennureisi üle ookeani?

Et Kelly sportlase ja inimesena kiiresti küpseb, oli aduda juba läbi aasta tehtud intervjuudes ning sellest sai aimu ka Aspenist tulnud uudistest: eestlanna kutsuti esmakordselt X-mängude suurele pressikonverentsile ning ekstreemspordi suurtoetaja Red Bull otsustas, et käes on viimane aeg meie piiga oma brändi alla tuua.

Õnneks pole lisandunud elukogemuse juures aga kuhugi kadunud Sildaru nooruslik rõõmsameelsus ja sära, mis lisaks teenitud medalitele ta Eesti rahvale armsaks teinud. Kuni see püsib, ootab Kellyt ka edaspidi lennujaamas alati soe ja suur vastuvõtt.