Manchester City peatreener Pep Guardiola teatas pärast eilset 4:0 võitu West Hami üle, et nende uusim täiendus Gabriel Jesus on justkui kõrvitsaliste sugukonda kuuluv rohttaim.

"Sa ei tea kunagi, täpselt nagu arbuusi puhul. Sul tuleb see avada ja siis selgub, kui hea see on. Potentsiaal oli igati hea, tegemist on talendika noorjalgpalluriga," rääkis hispaanlasest loots Jesusest ja tema liitumisest meeskonnaga.

Tundub, et sel korral õnnestus Guardiolal napsata turult sobiva arbuusi. "Ta on väga agressiivne. Ta tahab saada suurepäraseks mängijaks, üheks maailma parimatest," jagas kogenud treener 19aastase brasiillase suunal kiitust.