"Ma teame väga hästi, kuidas nende vastu mängida. Nüüd tuleb seda ka näidata," andis peatreener mõista, et soovitakse kindlasti võidulainele naasta.

Hea uudis on see, et vigastustega meeskonnas probleeme pole ning nädalavahetusele saab vastu minna täisrivistuses.

Samuti tehti juttu teisipäevasest mängust Chelseaga, kust lahkuti 1:1 viigiga. "Meil ei olnud sellist kogemustepagasit nagu vastastel. Nad on veidi kindlamad kui meie," tunnustas Klopp Londoni suurklubi.

"Aga me oleme Liverpool. Teeme asju veidi teisiti, kuid omamoodi kvaliteediga," ei unustanud Punaste peatreener ka enda hoolealuseid. Samuti avaldas ta kiitust fännidele, kes kohtumises Chelsea vastu suureks abiks olid.

"Teisipäeval tundsime tõeliselt positiivset energiat. Atmosfäär oli imeline. See aitab väga ning igaüks, kes tahab meid aidata, on staadionile vägagi oodatud."