"Astanal on sel positsioonil päris suur "juurikas", kreeklane Leonidas Kaselakis (202 cm, 108 kg – toim). Ega teisi lühemaid mehi saagi tema vastu panna, ilmselt veel vaid Demonte Harperit. Sõidame Kasahhisse koosseisuga, kus pole väga midagi nuputada."

Õnneks on Varrakul võtta universaalne mängumees Erik Keeduse näol, keda viimastel aastatel kasutatakse põhiliselt eesliinis, ent kes on karjääri jooksul mänginud kõiki kohti "ühest" "neljani". "Ega meil palju valikuid ole. Erka alustab "number kolme" peal ja edasi tuleb mängu käigus juba jooksvalt vaadata, milliseks olukord kujuneb," alustas Varrak plaani tutvustamist.

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond soovib VTB Ühisliigas end eelviimaselt kohalt kõrgemale mängida, kuid pühapäeval Astanas peetavas kohtumises tuleb läbi ajada mõlema "number kolme" ehk väikese ääre kohal mängiva vigastatud mehe, Gregor Arbeti ja Vitali Ljutõtšita. Milline on peatreener Alar Varraku "Plaan B"?

Varrak on hooaja jooksul mitmel korral kurtnud, et tagaliin on ehk kõigi aastate parim ja tal on raskusi kõigile hoolealustele väärilise mänguaja leidmisega. Nüüd on aga vähem nii nuputamist kui ka varieerimisvõimalust – kui mõni mees esitab ebaõnnestunud partii, pole pingilt suurt kedagi asemele võtta.

Koos Keedusega peavad kolm tagumist positsiooni ära täitma Harper, Sten-Timmu Sokk, Rain Veideman ja Martin Dorbek. Neist Dorbek naaseb just vigastuspausilt, teeb täna õhtul meeskonnaga esimese ühistreeningu ning tema mänguvorm on ka juhendajale küsimärk. "Martin väänas hüppeliigest, kuid põletik lõi sisse ja seetõttu kulus tal paranemisele tavapärasest kauem aega," märkis Varrak.

Ljutõtški väänas hüppeliigest, seda teisipäevases meistriliiga kohtumises TLÜ/Kaleviga. "Seis pole hea, ta läheb homme pilti tegema. Paraku vigastas ta sama kohta, mida sel hooajal varemgi," kahetses juhendaja. Arbet vigastas viimases Ühisliiga mängus Permi Parmaga süütus olukorras põlvemeniskit, käis lõikusel ja on pikemat aega audis.

Kalevi eesliin sõidab Astanasse õnneks täies koosseisus. Neile langeb suur koormus, sest Kasahhi klubi näol on tegemist Ühisliiga ühe paremaga lauavõitluses. Sügisel Tallinnas peetud esimese ringi mängus said kalevlased Mickell Gladnessi vedamisel (13 lauapalli) selle elemendiga edukalt hakkama (jäid peale 44:31) ja võitsid 84:67. Varrak rõhutab, et sama tähelepanelikult tuleb tegutseda ka võõrsil.

Peatreener märkis ka, et praegusel perioodil on väga palju mänge ja treeninguid tehakse seetõttu tavapärasest vähem. Jaanuari lõpus peeti kuue päeva jooksul kolm ning nüüd pühapäevast alates üheksa päevaga neli kohtumist – too seeria lõpeb 13. veebruaril Tallinnas peetava Ühisliiga matšiga Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorodi vastu.